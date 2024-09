Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo marchio: «Stessa passione di 43 anni fa, ma bisogna iniziare un nuovo capitolo»

Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del marchio che porta il suo nome e che ha fondato nel 1980 insieme al fratello. Lo fa dopo 43 anni di creazioni, sfilate, progetti che hanno influenzato la moda e il lusso, in Italia e non solo. L’annuncio è arrivato dal gruppo Aeffe, quotato in borsa e proprietari del marchio oltre a quello di Moschino. Ed è la stessa regina della sottoveste, così soprannominata dagli addetti ai lavori negli anni Novanta, a spiegare le ragioni della sua decisione. «Sono passati 43 anni dalla mia prima sfilata. L’entusiasmo e la passione che nutro verso il mio lavoro e verso la moda sono immutati, ma credo che a questo punto della mia carriera sia una scelta giusta e consapevole quella di aprire la strada ad un nuovo capitolo creativo per il marchio che ho fondato e che continuerà a portare il mio nome», scrive Alberta Ferretti, «sono felice ed orgogliosa di lasciare a chi mi succederà un’eredità fatta di eleganza, femminilità e concretezza. Credo che il brand Alberta Ferretti continuerà ad essere un punto di riferimento per tutte quelle donne che amano tutto ciò che è sofisticato, ricercato e di grande qualità». La sua ultima sfilata è stata solo pochi giorni fa in Italia, alla Milano Fashion Week. Nei prossimi giorni sarà lei, che rimane comunque vicepresidente del gruppo, a indicare chi prenderà il suo posto.

Foto di copertina: ANSA/FLAVIO LO SCALZO

