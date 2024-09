Il messaggio di Bianca Balti ai fan: «Il 14 ottobre inizierò la chemioterapia»

La modella è stata operata di recente per un cancro ovarico. «Io sto davvero bene, non preoccupatevi per me», scrive su Instagram

«Un piccolo aggiornamento perché me lo avete chiesto» e uno smiley sorridente. Con queste parole la modella Bianca Balti torna ad aggiornare i suoi follower sui social, otto giorni dopo aver annunciato con un post su Instagram di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. L’aggiornamento che dà, però, è tutt’altro che piccolo: il 14 di ottobre, scrive, è previsto l’inizio della chemioterapia.

«Sono super felice, posso iniziare a fare progetti»

«So che sconfiggerò ogni cosa, aveva scritto nel messaggio di annuncio della malattia. E la foto che ha postato sulle sue stories sembra confermarlo. Nonostante i dolori, la malattia e le cure che stanno per iniziare, Bianca Balti è più sorridente e allegra che mai. «La convalescenza sta andando bene e il 14 ottobre inizierò la chemioterapia». E a corredo l’emoji delle stelline, che fanno trasparire grande serenità nonostante il percorso che la aspetta sia tutt’altro che facile.«L’ho saputo oggi e sono super felice perché ora posso iniziare a fare progetti. E io adoro fare progetti. Inoltre, prima inizio e prima avrò finito», ha continuato con autoironia.

La fiducia per il futuro

Poi il messaggio al milione e mezzo di persone che la segue sui social: «Grazie mille per i vostri dolci messaggi. Io sto davvero bene, non preoccupatevi per me perché io non sono preoccupata. Sono solo molto infastidita perché avevo progetti molto diversi per il futuro prossimo». Ma anche questa piccola crepa nel sorriso e nella tranquillità di Bianca Balti viene scacciata rapidamente dalla convinzione che presto imparerà ad accogliere il suo destino: «L’accettazione alla fine mi donerà la grazia».

La storia Instagram con cui Bianca Balti ha annunciato la data di inizio della chemioterapia

