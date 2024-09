Onu, Meloni incontra Zelensky: «Al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario». Il presidente ucraino: «Grato per il tuo impegno per la pace»

«Sono grato a Giorgia Meloni per tutti i passi decisivi compiuti dal G7 sotto la presidenza italiana e per il suo impegno a promuovere sforzi congiunti per stabilire una pace duratura e giusta». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’incontro tra i due a margine dei lavori della 79ma Assemblea Generale dell’Onu a New York. Nel corso del colloquio, secondo quanto si è appreso, è stato ribadito il convinto sostegno dell’Italia alla legittima difesa dell’Ucraina, con l’obiettivo di creare le migliori condizioni possibili per una pace giusta e duratura. L’Italia continuerà a essere in prima linea anche nel 2025 con l’organizzazione a Roma della Ukraine Recovery Conference e sarà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario.

In serata la presidente del Consiglio interverrà, su invito di Joe Biden, all’evento promosso dagli Stati Uniti a margine dell’Assemblea Onu e dedicato alla minaccia delle droghe sintetiche. In questo contesto, Meloni potrebbe avere uno scambio con il presidente degli Stati Uniti. Non è prevista invece la partecipazione al tradizionale ricevimento organizzato dal presidente Usa per mercoledì, al quale sono stati invitati i leader che partecipano all’assemblea generale, per impegni fissati da tempo in Italia.

