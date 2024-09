X Factor, «Bandiera» di Giulia Mei al primo posto dei brani virali di Spotify: «Il mio sfogo per la libertà delle donne»

Le esibizioni in contesti importanti come il Premio Alberto Cesa, il Premio Bigazzi, il Premio Lauzi, Musicultura e il Premio De André, ma anche una nomination alle Targhe Tenco, il più credibile dei premi musicali italiani, per il miglior album esordiente, Diventeremo adulti: opera davvero notevole. Eppure, a Giulia Mei, palermitana classe 1993, è servita un’esibizione durante le audizioni di X Factor – che ha provocato la commozione dei giudici – per accendere un riflettore sul proprio lavoro e conquistare così la vetta della classifica Viral Italia di Spotify, ovvero quella particolare chart che segnala i brani che hanno subito una rapidissima impennata di ascolti. La canzone si intitola Bandiera e con questa Giulia Mei si è aggiudicata il Premio della Critica a Voci per la Libertà – Amnesty International 2024. Si tratta di un brano sull’ingiustizia che vivono le donne, sulla libertà negata dal pericolo di essere giudicate o addirittura aggredite per ogni singola scelta.

«Questa non è una canzone, è uno sfogo»

«Questa non è una canzone – racconta Giulia Mei a proposito del brano – è uno sfogo senza mezzi termini, il mio, di me Giulia, di me donna. Esattamente io che torno a casa a Milano col cuore in gola, io che rispondo in direct ai paternalismi di chi mi spiega come mostrare il mio corpo, io che ho paura dei compleanni perché vivo l’invecchiamento come una colpa, io che vivo la mia sessualità come uno stigma e ci ho dovuto pensare un bel po’ prima di pubblicare questo pezzo, perché la sessualità di una donna è bella e buona solo quando non si entra nei dettagli. Ma sono proprio i dettagli di essere donna che mi interessano, quelli di cui non si parla mai, quelli sottopelle che però fanno male, fanno male da secoli, da occidente a oriente. Sono i particolari di una quotidianità invivibile e inconciliabile con una libertà di plastica che fa notizia ma che non mi protegge dagli abusi. Io voglio solo una libertà che mi accompagni sotto casa, che mi faccia sentire così orgogliosa della mia fica da portarmela addosso come una bandiera, una cazzo di bandiera che faccia luce in mezzo al buio più totale».

L’esibizione di «Bandiera» di Giulia Mei a X Factor: la reazione dei giudici

Ecco l’esibizione di Giulia Mei a X Factor che ha commosso i giudici del talent show: Achille Lauro, Jack La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Leggi anche: