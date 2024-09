Coppa Italia, scontri tra ultrà di Genoa e Sampdoria prima del derby della Lanterna – I video

Scontri tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria. A poche ore dal derby della Lanterna di Coppa Italia, in programma stasera alle 21, i gruppi ultrà delle due squadre genovesi si sono fronteggiati tra via del Piano e via Monticelli, a meno di mezzo chilometro dallo stadio Luigi Ferraris.

Una tensione preannunciata

Le tensioni erano previste. Già Questura e Prefettura avevano disposto il potenziamento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine. La speranza che questo disincentivasse gli scontri è venuta subito meno. Nel pomeriggio di mercoledì, sono scoppiati tafferugli tra le tifoserie calde di Genoa e Sampdoria. Uomini incappucciati, e per lo più con il volto coperto, hanno acceso numerosi fumogeni e dato il via a un ripetuto lancio di oggetti. Dai video che circolano sul web sembra che alcuni di loro tengano in mano bastoni e spranghe, pronti a utilizzarli in caso di scontro.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia «per un tentativo di contatto tra le opposte tifoserie, all’altezza di Ponte Serra, a margine del movimento dei tifosi per la predisposizione delle coreografie e degli striscioni all’interno dello stadio», ha riferito la questura di Genova. Le forze dell’ordine si sarebbero frapposte, respingendo i due gruppi ed evitando il contatto. I tifosi si sono immediatamente dispersi. L’allerta scontri rimane però elevata. Per stasera è previsto anche il pattugliamento da parte di un elicottero in grado di effettuare riprese notturne.

