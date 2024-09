La dichiarazione d’amore di Javier Bardem a Penélope Cruz: «Grazie per quello che sei e per come ti prendi cura di me» – Il video

«Vorrei ringraziare ed esprimere la mia profonda gratitudine per l’essere umano che sei, una donna che amo e con cui ho condiviso la vita». Con queste parole, l’attore spagnolo Javier Bardem si è rivolto alla moglie Penélope Cruz durante la cerimonia di premiazione del San Sebastian Film Festival in programma nei Paesi Baschi dal 20 al 28 settembre. Durante l’apertura della kermesse, Bardem ha infatti ricevuto il prestigioso “Premio Donostia” alla carriera. E, rivolto alla platea, si è lasciato andare a una commovente dichiarazione d’amore a sua moglie, madre dei figli Leo, 13 anni e Luna, 11. «Ti dedico questo premio per la profonda gratitudine che provo per la persona che sei, per il modo in cui ti prendi cura di te stessa, dei tuoi figli, di tua madre, dei tuoi amici e anche di chi non conosci ma soffre intorno a te… E ovviamente, per il modo in cui ti prendi cura di me, di questo grande uomo che hai di fronte, che ti ama e che ti ringrazia», ha concluso l’attore.

La condanna dei «crimini contro l’umanità» a Gaza

Poche ore prima, durante la conferenza stampa del Festival, l’attore spagnolo ha anche preso posizione sulla guerra a Gaza e contro il premier israeliano. «Quello che sta accadendo è inaccettabile, è terribile, è disumanizzante. Credo che il governo di Benjamin Netanyahu sia il più radicale della storia di Israele e stia commettendo crimini contro l’umanità e contro il diritto internazionale». Per Bardem, infatti, «gli atroci e condannabili attacchi di Hamas del 7 ottobre non giustificano la punizione globale e massiccia che la popolazione palestinese sta subendo. Ci stiamo dirigendo verso un luogo terribile e abbiamo bisogno della voce sociale che ponga fine all’impunità di Israele», ha concluso l’attore.

Foto di copertina: ANSA/JUAN HERRERO – Video di copertina: TIKTOK/I SOLITI CINEFILI

