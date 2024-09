Venezia, turista insegue borseggiatore in Piazza San Marco e lo mette ko: setto nasale fratturato

Il tentativo di furto in pieno giorno si è concluso in modo catastrofico per il malvivente: portato d’urgenza in ospedale

Un tentativo di furto in pieno giorno si è concluso con un’aggressione e una corsa all’ospedale per il malvivente. È accaduto ieri, 24 settembre, in pieno centro a Venezia, in Piazza San Marco, dove un ladro di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine per altri furti, ha cercato di rubare la borsa a una donna. L’uomo, però, è stato fermato dall’intervento di un cittadino sudamericano che, dopo aver inseguito il ladro, lo ha colpito violentemente al volto con un pugno, facendolo crollare a terra. Il tunisino, un 40enne con precedenti per furti in negozi della zona tra Rialto e le Mercerie, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove gli è stata diagnosticata una frattura del setto nasale. Dovrà ora essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il ladro, noto per la sua aggressività, era già stato arrestato in passato per furti, ma sempre rilasciato poco dopo, continuando a colpire fino a quest’ultimo episodio. Ora la polizia locale, intervenuta immediatamente dopo l’aggressione, analizzerà le riprese delle telecamere di sorveglianza per ricostruire esattamente quanto accaduto, mentre il tunisino, dopo l’intervento chirurgico, potrebbe trovarsi nuovamente davanti alla giustizia.

