Israele prepara l’invasione del Libano: «Così si rischia l’escalation: sarà guerra totale in Medio Oriente»

Israele prepara l’invasione del Libano. E Stati Uniti e Francia si impegnano per fermarla. Con un accordo per fermare le ostilità per 21 giorni. Mentre Antonio Guterres all’Onu paventa il rischio di una guerra totale in Medio Oriente. Da evitare a tutti i costi. E il bilancio degli attacchi di ieri sale a 72 morti e 400 feriti. Mentre gli esperti come Ely Karmon, ricercatore presso l’Istituto internazionale per l’antiterrorismo di Herzliya, dicono che il rischio di escalation persiste «da quando Hezbollah ha provocato la morte di dodici bambini drusi nelle alture del Golan». Ma Karmon non crede che sia ancora il momento della guerra totale: «E non penso che l’Iran continuerebbe a supportare Hezbollah in ulteriori ritorsioni contro Israele.

L’ambasciatore

Il capo militare israeliano ha detto alle truppe mercoledì che i suoi pesanti attacchi aerei sul Libano stavano preparando la strada per una possibile operazione di terra delle forze israeliane contro i militanti di Hezbollah, mentre una raffica di diplomazia cercava di impedire una guerra totale. Gli Stati Uniti e la Francia stanno cercando di elaborare un accordo provvisorio per fermare le ostilità. Con l’obiettivo di aprire colloqui più ampi per il cessate il fuoco a Gaza, secondo quanto ha detto il presidente di Cipro Nikos Christodoulides a Reuters a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon ha detto ai giornalisti che Israele avrebbe accolto con favore un cessate il fuoco e preferisce una soluzione diplomatica in Libano. Ma se la diplomazia fallisse, Israele userebbe tutti i mezzi a sua disposizione.

L’Iran

Sempre alle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha detto che il suo paese sostiene Hezbollah. E che non resterebbe indifferente a una guerra su vasta scala in Libano. Anche secondo Guterres una guerra totale deve essere evitata a tutti i costi. Intanto Israele ha ampliato i suoi attacchi aerei in Libano mercoledì e almeno 72 persone sono state uccise. Ieri Tel Aviv ha anche abbattuto un missile che Hezbollah sostenuto dall’Iran ha detto di aver puntato al quartier generale dell’agenzia di intelligence del Mossad vicino. «Sentite i jet sopra la testa; abbiamo colpito tutto il giorno», ha detto il generale Herzi Halevi alle truppe israeliane al confine con il Libano, secondo una dichiarazione militare. «Questo serve sia a preparare il terreno per un possibile ingresso, sia a continuare a mutilare Hezbollah». Un portavoce del Pentagono ha affermato che un’incursione di terra israeliana non sembra imminente.

La guerra totale

I leader mondiali hanno espresso preoccupazione per il fatto che il conflitto, in corso parallelamente alla guerra di Israele a Gaza contro Hamas sta andando verso l’escalation. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che Washington e i suoi alleati stavano lavorando instancabilmente per evitare una guerra in piena regola tra Israele e Hezbollah, che ha detto che non si tirerà indietro finché la guerra di Gaza non sarà finita. Il presidente francese Emmanuel Macron invierà il suo ministro degli Esteri in Libano questa settimana come parte degli sforzi per fermare lo scoppio della guerra. «Non può esserci, non deve esserci una guerra in Libano», ha affermato in un discorso alla riunione annuale delle Nazioni Unite.

Il cessate il fuoco

Tre fonti israeliane hanno detto a Reuters che non sono stati fatti progressi significativi nello sforzo franco-statunitense fino ad ora. «Il rischio di escalation nella regione è acuto. La migliore risposta è la diplomazia e i nostri sforzi coordinati sono essenziali per prevenire un’ulteriore escalation», ha affermato Blinken in un incontro con funzionari e ministri degli stati arabi del Golfo a New York. Gli attacchi aerei israeliani di questa settimana hanno preso di mira i leader di Hezbollah e hanno colpito centinaia di siti nel profondo del Libano, dove centinaia di migliaia di persone sono fuggite dalla regione di confine, mentre il gruppo ha lanciato raffiche di razzi verso Israele.

Netanyahu

In un messaggio video il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Hezbollah sta subendo un colpo più duro di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Israele ha dato priorità alla sicurezza del suo confine settentrionale e al ritorno dei circa 70 mila residenti sfollati da scambi di fuoco quasi quotidiani da quando è scoppiata la guerra in ottobre tra Israele e Hamas a Gaza sul confine meridionale di Israele. Gli ospedali libanesi si sono riempiti di feriti da lunedì, quando i bombardamenti israeliani hanno ucciso più di 550 persone nel giorno più mortale del Libano dalla fine della guerra civile nel 1990. Hezbollah intanto incolpa il Mossad per gli assassini dei suoi leader. La Resistenza islamica in Iraq, un gruppo militante filo-iraniano, ha affermato di aver preso di mira il sud di Israele.

La linea rossa

Secondo Karmon, che oggi parla in un’intervista a La Stampa, dice che Israele ha «la consapevolezza di non dover oltrepassare la linea rossa. È piuttosto come una sorta di gioco, in cui ciascuna parte cerca di guadagnare un punto. Hezbollah ha attaccato Israele in collusione con Hamas e continua ad appoggiare l’organizzazione estremista palestinese nonostante le pressioni dei vari attori internazionali» come gli Usa. E aggiunge: «Al momento, Hamas non è completamente sconfitta. Il vero problema, tuttavia, è che Israele non si sta effettivamente impegnando in un piano per il dopoguerra da attuare nella Striscia di Gaza, quando gli obiettivi saranno raggiunti».

Leggi anche: