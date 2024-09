Peppe di Napoli ricoverato per tumore: «L’intervento è andato alla grande». L’annuncio social dell’ex naufrago dell’Isola dei famosi

L’annuncio con un sorriso sofferente: «I miei social sono letteralmente inondati di amore! Vi pubblico questa foto per farvi sapere che l’intervento è andato alla grande». Peppe di Napoli, il pescivendolo star di TikTok ed ex naufrago dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, dal lettino di ospedale racconta l’esito dell’intervento per rimuovere il tumore scoperto da poco. «Adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia», spiega ai suoi follower che poi ringrazia, «Non so come ringraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Mi riprenderò prestissimo! A presto». Di Napoli, chef di Pescheria di Napoli, è stato operato oggi, 26 settembre, dopo alcuni esami allarmanti.

Prima dell’operazione: «Vado ammazzo e torno»

«Ragazzi, io sono pronto, mi sono armato del più bel sorriso!! Vado ammazzo e torno!!», aveva scritto qualche ora prima. Di Napoli è stato ricoverato dopo la scoperta di alcuni linfomi. Ieri, 25 settembre, aveva pubblicato un’altra immagine che lo ritraeva fuori da un ambulatorio: «Facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro. Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipe nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso. Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi!!». Di Napoli ha poi ringraziato il Dottor Domenico De Vito, responsabile di Chirurgia Generale, Oncologica e Videolaparoscopica.

Leggi anche: