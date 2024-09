Zelensky incontra Biden, poi le rassicurazioni di Harris che attacca Trump: «Neutralità è resa, non pace»

«La Russia non prevarrà». Lo ha detto Joe Biden a Volodymyr Zelensky accogliendolo nello Studio Ovale. Il presidente ucraino ha presentato all’omologo statunitense il suo piano per la pace per mettere fine alla guerra con la Russia, provare a immaginare cosa avverrà dopo. Il progetto è articolato su cinque punti e verrà consegnato anche a tutti i deputati e senatori del Congresso. Biden ha assicurato che «gli Stati Uniti sono accanto a Kiev ora e in futuro». La proposta delineata da Zelensky prevede l’autorizzazione occidentale all’uso delle armi a lungo raggio, l’appello a nuovi aiuti militari e a ulteriori fondi economici, infine l’accelerazione delle procedure che consentirebbero l’entrata dell’Ucraina nell’Ue e l’accesso rapido nella Nato. Zelensky ha poi incontrato la vicepresidente e candidata democratica alle presidenziali 2024 Kamala Harris. I due insieme hanno tenuto una conferenza stampa dopo il loro colloquio. Qualche ora più tardi, l’altro candidato Donald Trump ha annunciato che vedrà Zelensky, nella mattinata di venerdì 27 settembre, alla Trump Tower.

Kamala Harris e il messaggio a Trump: «Alcuni leader Usa vogliono la resa di Kiev»

«Continuerò a supportare l’Ucraina». Esordisce così Kamala Harris alla conferenza stampa tenuta dopo l’incontro con il presidente Zelensky. «Dobbiamo difendere i nostri valori democratici contro gli aggressori. La battaglia ucraina conta per gli Stati Uniti, è una battaglia per la loro libertà e la democrazia contro un brutale dittatore. I loro ideali sono fondamentali per chi è americano. Supportare i nostri amici ha reso l’America la nazione più prospera del mondo», spiega la vicepresidente. Sul sostegno nel conflitto non arretra perché «il diritto internazionale non è una nozione astratta. La storia ci ha mostrato che se noi lasciamo un dittatore prendere territori, poi continuerà a farlo». La difesa di Kiev è fondamentale anche per dare un segnale agli altri Paesi non democratici: «Sappiamo anche che altri aggressori intorno al mondo stanno osservando per vedere cosa sta succedendo in Ucraina. Gli Usa non possono e non vogliono isolarsi. Continueremo a fornire assistenza all’Ucraina e aiuti sul campo».

Harris conferma quindi il supporto all’Ucraina e rinnega qualsiasi accordo per una pace senza una restituzione di tutti i territori occupati dal regime di Vladimir Putin: «Grazie alla leadership di Zelensky gli ucraini si sono opposti e hanno resistito. A giugno ho detto che niente alla fine di questa guerra può essere deciso senza l’Ucraina. Le proposte di neutralità non sono proposte di pace ma di resa. Putin ha cominciato questa guerra e potrebbe finirla domani ritirando le sue truppe. Invece continua ad assalire le infrastrutture civili e terrorizzare gli ucraini. Così, presidente Zelensky, continuerò a lavorare con lei per fare dell’Ucraina una nazione libera e indipendente». Il messaggio è rivolto anche a Donald Trump: «Ci sono dei leader negli Stati Uniti che vogliono che l’Ucraina ceda territori con proposte che non sono di pace ma di resa».

Zelensky: «Dobbiamo finire questa guerra, siamo grati all’America per il supporto»

«Voglio ringraziarla per la partecipazione al summit della pace. Dobbiamo finire questa guerra e siamo grati all’America per il supporto», ha replicato Zelensky, «dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia affinché fermi la guerra e realizzi una pace veramente duratura e giusta. È una priorità assoluta per noi e per le altre nazioni che amano la libertà. Dobbiamo quindi mantenere forti le sanzioni contro Mosca, a partire dai beni russi immobilizzati per proteggere l’Ucraina, il nostro popolo, le nostre città, la nostra prima linea dal male della Russia». Il presidente ucraino ha poi riepilogato gli incontri della giornata con i deputati e i senatori del Congresso, infine quello con il presidente Usa Joe Biden con il quale ha condiviso il suo piano per la pace.

Foto di copertina: EPA/ALEXANDER DRAGO

Leggi anche: