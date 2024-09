Elettra Lamborghini denunciata per evasione fiscale: avrebbe omesso ricavi per un milione di euro. Lei replica: «Notizie infondate e incorrette»

Elettra Lamborghini è stata denunciata per evasione fiscale. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Bologna ha concluso una verifica fiscale nei confronti della cantante. O meglio: nei confronti di una ditta a lei intestata, con sede ad Argelato, in Emilia-Romagna. I ricavi contestati dalle fiamme gialle risalgono al 2020 e al 2021. Il superamento delle soglie penali previste dalla legge per le omesse dichiarazioni ha fatto scattare la segnalazione in procura. Secondo la Guardia di Finanza, Elettra Lamborghini avrebbe omesso di dichiarare ricavi per oltre un milione di euro, provenienti dalla sua attività da influencer.

L’indagine della Guardia di Finanza

L’indagine che ha fatto finire la cantante e showgirl nella lente delle fiamme gialle è in realtà più ampia e va avanti da mesi. Tra le altre personalità di spicco coinvolte ci sono Gianluca Vacchi e Luis Sal, ma anche tanti piccoli influencer, sconosciuti ai più ma con un discreto seguito sui social. Secondo la Guardia di Finanza, scrive il Corriere, la società Deseos ent Srl – costituita nel 2019 dalla stessa Lamborghini, con zero dipendenti e un fatturato di 500mila euro – non sarebbe altro che una scatola vuota, creata per fungere da centro di raccolta di una parte dei proventi derivanti dal lavoro di influencer.

La risposta via social

Elettra Lamborghini ha risposto alle indiscrezioni di stampa, dicendosi «sorpresa» e bollando come «infondati e incorretti» gli articoli giornalistici a riguardo. «Io e la società a me riferita abbiamo sempre fatturato e dichiarato annualmente. Le verifiche fiscali sono abituali e il mio commercialista ne è ovviamente sempre al corrente», ha commentato la cantante bolognese in una storia pubblicata su Instagram.

Credits foto di copertina: ANSA/Matteo Bazzi

