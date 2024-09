Dopo Haniyeh, Nasrallah. Perché Israele ha colpito ora e cosa può fare adesso l’Iran – Il videocommento di Dario Fabbri

Quali scenari apre l’uccisione di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, in Medio Oriente? E come reagirà l’Iran di Ali Khamenei? Dario Fabbri, esperto di geopolitica e direttore della rivista Domino, analizza la situazione tra Tel Aviv e Beirut. «Da un lato Israele con l’uccisione del capo di Hezbollah vuole segnalare il ripristino definitivo della sua deterrenza», spiega Fabbri. Poi c’è un obiettivo più largo, tattico, ossia «ricostruire quel cuscinetto a settentrione del territorio nazionale» cancellato nell’ultimo anno, dal 7 ottobre, con oltre 60mila israeliani evacuati. Sullo sfondo, lo scontro storico con il vero grande nemico: l’Iran. Dietro il raid devastante di venerdì pomeriggio su Dahyeh sta «una scommessa: che il patron iraniano e i suoi satelliti non abbiano la capacità di reagire come non l’hanno avuta con Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Ma è una scommessa, vedremo se sarà corretta nei prossimi giorni».

In copertina: Dario Fabbri, direttore della rivista “Domino” (ANSA/Alessandro Di Marco)

Leggi anche: