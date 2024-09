La soffiata, il sì di Netanyahu e le 80 bombe: così è morto Hassan Nasrallah

Un lavoro lungo mesi (cruciale un colpo in Siria), il «bluff» sulla tregua, Nasrallah che si fida del viaggio a New York di Netanyahu e va quindi al summit di persona. Ma non era solo, ma seguito dall’intelligence. Queste le ultime mosse, le più importanti, dietro l’uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera durante il viaggio verso gli Usa, a bordo del jet Wing of Zion, Netanyahu è stato aggiornato dai militari sulla preparazione, e nella notte di giovedì ha convocato da remoto i ministri interessati. Una riunione lunga, conclusa alle 4 del mattino. Il premier aveva

dato luce verde ma l’ordine definitivo è arrivato dopo un nuovo summit con l’Idf, fatto prima del

suo discorso al Palazzo di Vetro. Secondo la ricostruzione del Jerusalem Post i generali sono quindi entrati nella situation room avendo in mano la «carta rossa» e la soffiata finale sulla presenza di Nasrallah. Utile, anzi preziosa l’azione chiusa a Maysaf, località siriana, dove Israele ha distrutto un centro per la produzione di armi e portato via con un’azione elitrasportata documenti rilevanti. Una mossa fatta in parallelo all’esplosione dei cercapersone modificati in ordigni.

Lo squadrone

A svolgere la missione, riporta Repubblica, è stato lo Squadrone numero sessantanove, un’unità d’élite dell’aeronautica israeliana. Sul quartier generale di Hezbollah sono state sganciate 80 bombe. Il ministero della Sanità libanese dice che i morti sono sei e i feriti novantuno, ma il bilancio è destinato a salire. Il sessantanovesimo squadrone è formato per metà da piloti riservisti. Gli stessi piloti che nel marzo

2023, al culmine delle proteste popolari contro la riforma della giustizia proposta del premier Netanyahu, annunciarono che non avrebbero preso parte a un’esercitazione in segno di protesta contro il premier. Poi il rapporto con il governo fu recuperato. Oggi l’azione che suggella l’ottimo legame.

