Federica Pellegrini, la risposta a Thomas Ceccon: «Incommentabile». Il marito: «Per me vali zero»

Federica Pellegrini risponde a Thomas Ceccon. Il nuotatore italiano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri dorso, aveva detto in un’intervista al Corriere della Sera che per lui la Divina non rappresentava «niente». Perché, nonostante si allenassero nella stessa struttura, «non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no». Pellegrini, tra una prova e l’altra di Ballando con le stelle, ha detto una sola parola: «Incommentabile». Tra i due non risulta che ci siano mai stati screzi. Secondo il Corriere Federica non si aspettava quelle parole. Anche perché ricorda di non aver mancato di far pervenire a Thomas i complimenti, per esempio in occasione del record del mondo.

La replica di Pellegrini a Ceccon

Questa estate i due a Parigi non si sono incontrati. Lei era alle Olimpiadi per premiare le vincitrici dei 200. Ma non ha visto alcun azzurro. Tra i due c’è una distanza generazionale, ma hanno gareggiato insieme in staffetta. Quando lei si è ritirata, Ceccon ha detto che così la squadra perdeva «magia». Ma si sono allenati per molto tempo insieme a Verona. Il marito ed ex allenatore di Pellegrini, Matteo Giunta, ha invece replicato ieri dopo mezza giornata: «Il Rispetto è il valore fondamentale alla base della vita e dello sport. Se non ce l’hai puoi anche aver vinto le Olimpiadi ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento».

Ceccon ha anche raccontato che deve la medaglia a una delusione amorosa: «La motivazione all’inizio è venuta da un tradimento scoperto sui social. Ho visto la ragazza che amavo su Instagram con un altro, anche se lei ha provato a negare». E poi: «Avevo diciotto anni, mi sono gettato nel nuoto e nelle gare anche per sfogare la rabbia, perché avevo qualcosa in più da dimostrare a qualcuno. Il dolore ti tira fuori il meglio».

