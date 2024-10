Unomattina, si parla della Torino magica e del sensitivo Rol. E per “magia” scoppia un proiettore – Il video

Mentre si parla del noto mentalista e prestigiatore un botto fa fermare tutti in studio. Il conduttore Ossini: «In tre anni di trasmissione non è mai accaduto»

Stamane il programma Unomattina, su Rai1, ha dedicato uno spazio alla Torino magica con un collegamento con Anselma Dall’Olio, che racconta il sensitivo (nonché mentalista e prestigiatore) Rol sulla cui vita la regista ha fatto un docufilm. Mentre i due parlano esplode un proiettore in studio. Imbarazzo del conduttore Massimiliano Ossini. Anselma è sicura: «Questo è stato Rol che si è fatto vivo». Ossini poi rivela: «In tre anni di trasmissione non è mai accaduto che scoppiasse un proiettore durante una diretta».

Chi era Gustavo Adolfo Rol

Gustavo Adolfo Rol è stato un sensitivo torinese scomparso nel 1994 a 91 anni di età. Amico di molti personaggi famosi e potenti dell’epoca (da Cesare Romiti a Federico Fellini) ha usato i suoi presunti poteri come “hobby”, venendo utilizzato perfino come anestesista da alcuni chirurghi. Ha diviso l’opinione pubblica dell’epoca, contrastato da Piero Angela e dal mago Silvan che lo ritenevano solo un bravissimo prestigiatore. Ma un altro del mestiere, come il mago Tony Binarelli, avendo assistito alle sue “magie” disse che non trovava in quello che faceva nessun trucco conosciuto ai professionisti.

