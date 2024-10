Maltempo in Emilia-Romagna, è allerta rossa: evacuazioni a Bagnacavallo (Ravenna) e Faenza

Le condizioni meteorologiche avverse mettono in allarme i residenti delle zone già colpite dall'alluvione di due settimane fa

Sale l’allerta maltempo in Emilia-Romagna. Il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni del Centro ha emesso un’ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata infatti valutata anche per la giornata di domani, venerdì 4 ottobre, allerta rossa per rischio idraulico su settori dell’Emilia-Romagna. Dal pomeriggio-sera di oggi sono previsti venti forti con possibile mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni sparse. Oltre ad alcune zone di Bagnacavallo (in provincia di Ravenna) anche il Comune di Faenza sta adottando provvedimento per l’evacuazione precauzionale di Borgo Durbecco, area già alluvionata nei giorni scorsi, con l’invito alla popolazione ad andare, se ritenuto necessario, nell’area di accoglienza allestita al Palazzetto “Bubani”. L’invito alla cittadinanza, spiega la Prefettura, è sempre quello di seguire le indicazioni delle autorità, evacuando la propria abitazione se richiesto e adottando le misure di auto-protezione, come ad esempio quella di spostarsi ai piani sopraelevati delle abitazioni e, in caso di impossibilità, lasciare le proprie case e recarsi nei centri di soccorso alla popolazione costituiti dai Comuni. «Mantenere alta la soglia dell’attenzione e seguire le indicazioni dell’Autorità – dice il prefetto Castrese De Rosa – sono le chiavi per salvaguardare la propria e l’altrui vita in situazioni di emergenza. Le precedenti esperienze ci hanno insegnato la pericolosità e l’imprevedibilità di questi eventi. Rivolgo un accorato appello alla popolazione coinvolta a mettersi al sicuro, se chiesto dai loro sindaci».

La presidente Priolo: «Le piogge di oggi non paragonabili all’alluvione»

Sulle piogge che stanno interessando in queste ore l’Emilia-Romagna è intervenuta la presidente facente funzione Irene Priolo. «L’evento che stiamo gestendo in queste ore non è paragonabile a quello di dieci giorni fa. La situazione di cumulate di piogge è lontanissima da quella situazione precedente, però quello che stiamo vivendo è la fragilità dei cantieri che sono in corso», ha detto Priolo intervistata da Rainews24. «Non avremo fiumi colpiti col superamento di soglia 3», sottolinea Priolo, mentre ci saranno «superamenti di soglia 1 e di soglia 2. Se non fosse successo nulla una settimana fa probabilmente avremmo un’allerta gialla. Con una fragilità che abbiamo in alcuni ambiti in cui ci sono state delle rotture abbiamo la necessità e l’esigenza di fare in modo che i cittadini vengano allertati correttamente e che tutta la macchina del soccorso sia operativa». Vista la situazione «noi a livello preventivo abbiamo bisogno di tutelare la popolazione che in questo momento è esposta, perché sono tantissimi i cantieri che stiamo facendo sui fiumi», ha concluso.

Allerta a Forlì per il fiume Montone

L’amministrazione comunale di Forlì ha informato che «secondo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile Regionale, l’allerta rossa riguarda principalmente le fragilità arginali lungo il fiume Montone provocate dalla forte ondata di maltempo del 18-19 settembre scorso. Non è prevista al momento la chiusura delle scuole». Il Comune della città romagnola invita, inoltre, i cittadini a prestare la massima attenzione, a ridurre gli spostamenti e a non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra agli argini.

In aggiornamento