Teo Teocoli: «Con Celentano non ci sentiamo più da anni, non mi risponde». Lui: «Lo faccio perché ti voglio bene»

L'attore lamentava l'assenza del cantante da anni, nonostante i tentativi di chiamata. La risposta del Molleggiato sui social: «Chiama pure se vuoi tanto io non rispondo»

Cosa è successo tra Teo Teocoli e Adriano Celentano? A Tintoria, il podcast comico condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, l’attore ha ripercorso la sua carriera. E tra questo aspetto anche il rapporto che aveva con Celentano. Con amarezza però Teocoli ammette che non lo sente più da diversi anni, nonostante abbia provato più volte a chiamarlo. «Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto. È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però… Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio, quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto», ha raccontato Teocoli. La speranza di un ritorno non è scomparsa: «Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica…un “Ciao ragazzi”». Un appello raccolto anche dai due conduttori Tinti e Rapone: «Adriano, se ci sei batti un colpo!».

Celentano: «Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io…»

La risposta del Molleggiato non è tardata ad arrivare. Via Instagram ha scritto: «Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io…Ricordi quante risate…e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu…Avresti dovuto vedere la tua faccia…quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…».

(in copertina Adriano Celentano (d) e Teo Teocoli nella terza puntata di Rockpolitik. DANIEL DAL ZENNARO /ANSA /JI)