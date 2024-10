Venezia, sequestrati 14 lingotti d’oro a un turista tedesco: li ha portati in Italia dalla Grecia senza dichiararlo

L'uomo è stato fermato dai funzionari dell'Agenzia per le dogane e i monopoli

Un turista tedesco è stato fermato nella mattinata di oggi, venerdì 4 ottobre, al porto di Venezia per non aver dichiarato di avere con sé quattordici lingotti d’oro. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, insieme alla Guardia di finanza del capoluogo veneto, hanno sequestrato i lingotti, che il cittadino tedesco trasportava in un bagaglio. L’uomo è sbarcato a Venezia da una nave proveniente dalla Grecia ma non ha dichiarato di avere con sé l’oro, del peso complessivo di 825,4 grammi e dal valore poco inferiore ai 50mila euro. La legge n.7 del 2000 prevede l’obbligo di dichiarare tutti i trasferimento all’estero di oro del valore superiore a 12.500 euro. Un limite pensato per prevenire possibili operazioni di riciclaggio di denaro.