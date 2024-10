Atp Shanghai, Sinner soffre ma vince: 2-1 in rimonta a Etcheverry

Il 23enne è apparso affaticato e ha sprecato molte palle break, ma è riuscito comunque a superare l'avversario 6-7, 6-4, 6-2

Jannik Sinner supera il terzo turno dell’Atp 1000 di Shanghai e conquista l’accesso agli ottavi di finale contro l’argentino Tomas Martin Etchverry, con il risultato di 6-7; 6-4; 6-2, al termine di un match sofferto. Non è il miglior Sinner quello sceso in campo a Shanghai contro il numero 35 al mondo. L’italiano è apparso un po’ stanco fisicamente, meno brillante del solito, e ha ceduto al tie break il primo set all’avversario, sprecando due set point. Il match è rimasto quasi in equilibrio nei due set successivi, una battaglia combattuta punto su punto. Etcheverry è riuscito ad annullare alcune palle break importanti, recuperando per due volte da 0-40 il proprio turno di battuta, mettendo in luce le difficoltà del numero 1 al mondo. Sinner porta comunque a casa la vittoria nel terzo turno, conquistandosi l’accesso agli ottavi di finale.

