Liguria, muore in casa una bambina di un anno: il giorno prima era stata dimessa dal pronto soccorso

Nell’attentato del primo ottobre a Jaffa, città a Sud di Tel Aviv, hanno perso la vita sette persone. Una di loro – si è saputo oggi, 6 ottobre – era un cittadino italiano di 33 anni, Victor Green. A confermare la notizia è stata l’ambasciata italiana in Israele che, dopo gli accertamenti eseguiti con l’Interpol e la polizia israeliana, ha informato i familiari più stretti della vittima. Green, ha scritto il Times of Israel, viveva in un rifugio per senzatetto. Nell’attacco sferrato da Mohammad Mesek e Ahmed Himouni e rivendicato da Hamas, oltre all’italiano, sono morti Revital Bronstein, 24 anni, Ilia Nozadze, 42 anni, Shahar Goldman, 30 anni, Inbar Segev Vigder, 33 anni, Nadia Sokolenco, 40 anni, e Jonas Chrosis, 26 anni. Nell’azione terroristica sono rimaste ferite anche altre 16 persone.