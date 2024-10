Russia, nella notte attacco hacker sulla tv pubblica Vgtrk. Putin compie gli anni. Kiev: «Mosca vuole reclutare altri 225mila soldati»

Continua a crescere la lista dei reporter stranieri accusati dal Cremlino

La scorsa notte i servizi online della Vgtrk, l’emittente tv pubblica russa, sono stati colpiti da un «attacco hacker senza precedenti». A riferirlo è il Cremlino e la stessa società, specificando che non si sono verificati danni alle attività. Secondo quanto riporta Ria Novosti i canali televisivi federali e le stazioni radio della holding funzionano normalmente. Oggi il presidente russo Vladimir Putin compie 72 anni, la 21ma volta che festeggerà il suo compleanno da numero uno del Cremlino. Come negli anni precedenti, scrive la Tass, il capo dello Stato festeggerà il suo compleanno al lavoro. Di norma, Putin inizia a ricevere congratulazioni dai leader stranieri sotto forma di telegrammi e telefonate al mattino. Nella prima metà della giornata sono programmati diversi incontri di lavoro privati. In serata, Putin incontrerà i capi di Stato della Csi, che si riuniranno a Mosca in vista del vertice di domani. Putin non parla mai pubblicamente del suo compleanno – sottolinea l’agenzia russa – e cerca di evitare di attirare inutilmente l’attenzione sull’argomento. «È il mio compleanno, non è una festa nazionale. Mi sembra immodesto esagerare l’importanza di questo evento», ha sottolineato.

Il cittadino americano Stephen Hubbard, 72 anni, è stato condannato oggi da una Corte di Mosca a 6 anni e 10 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di avere combattuto come mercenario al fianco delle truppe ucraine. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Intanto salgono i reporter sotto inchiesta per i servizi fatti da Kursk, sono 14 in tutto. Sono stati aggiunti alla lista, sempre con l’accusa di esser entrati illegalmente nel paese Curt Pelda, della testata svizzera CH Media, e Catherine Norris Trent, della televisione France 24. L’accusa dall’Fsb verso i report è la stessa che è stata prevista già per altri colleghi: la violazione dell’art. 322 del Codice penale, che prevede condanne fino a un massimo di cinque anni di reclusione.

Kiev: «Mosca vuole reclutare altri 225mila soldati»

Le autorità russe hanno in programma di reclutare almeno 225.000 soldati a contratto all’anno per l’esercito russo nei prossimi tre anni. A sostenerlo su Telegram è il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, Andriy Kovalenko. Citando alcune fonti «esperte» i fondi per i pagamenti una tantum sono previsti fino al 2027. Nel complesso, quindi, sarebbero almeno 675mila soldati. «Questo livello è la migliore indicazione delle intenzioni della Russia di non condurre una mobilitazione, ma di mantenere la capacità di condurre una guerra», commenta Kovalenko.