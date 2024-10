La star di Onlyfans che ha evaso un milione e mezzo di euro

L'indagine della GdF: aveva spostato la residenza in Svizzera

Aveva il domicilio fiscale a Cassano Magnago ma la residenza era in Svizzera. Solo che serviva esclusivamente a pagare meno (o per niente) tasse. Per questo ora è nei guai una content creator di OnlyFans. La Guardia di Finanza di Varese le contesta un milione e mezzo di euro di guadagni non dichiarati al fisco. Tutti abbonamenti già pagati dai follower della donna di origine romena. Le fiamme gialle di Gallarate hanno effettuato un’attività di monitoraggio di influencer e soggetti che operano sul web. Hanno messo sotto la lente tutti quelli il cui tenore di vita risultava non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscale. E così è spuntato il nome della ragazza, già comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici.

Nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le interviste circa i propri compensi milionari, la content creator dichiarava al fisco poche decine di migliaia di euro. A quel punto la GdF ha chiesto dati e informazioni alla piattaforma digitale, che comunicava compensi elargiti per circa 1 milione e mezzo negli anni 2021 e 2022. Secondo l’attività di verifica fiscale, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine. La donna è stata così denunciata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese), per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022. Le sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di ricavi e 360mila euro di tassa etica.