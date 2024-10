Ore buie per i Flaming Lips, scomparsa la figlia 16enne del batterista: «Aiutateci a trovarla»

Un uomo si è lanciato contro il premier ungherese, Viktor Orbán, durante una conferenza stampa tenuta al Parlamento europeo. Ha aggredito il presidente lanciandogli cartacce e urlando. Poi la scorta lo ha bloccato e tenuto a terra. «Un commento per spiegare la cultura politica ungherese – ha detto Orbán commentando l’accaduto – La lingua ungherese è molto diretta, anche la comunicazione può essere dura. Quando un politico ungherese dice all’altro disgraziato, significa che “non sono d’accordo”». Il giovane è stato portato fuori dalla sala.

Cosa ha detto Orbán al Parlamento Europeo

«Dobbiamo fermare le persone alla frontiera, fuori dall’Ue. I migranti devono presentare una richiesta per entrare e se non viene approvata, non dovrebbero essere lasciati entrare nell’Unione Europea ed è per questo che l’Ungheria è stata punita. Il sistema di asilo è in una prigione che non funziona», ha detto il premier ungherese, alla vigilia del suo discorso in Plenaria. «L’immigrazione illegale sta aumentando il livello di antisemitismo e anche la violenza contro le donne e l’omofobia stanno aumentando. Queste sono le conseguenze dell’immigrazione», ha sottolineato Orban aggiungendo: «La parola magica è una soluzione innovativa, ovvero avere degli hotspot al di fuori dell’Unione Europea, quelli esterni». Il premier ungherese ha poi lanciato la proposta di vertici periodici tra i leader dei Paesi dell’area Schengen.

(in aggiornamento)

(foto EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)