Florida, oltre 5 milioni di ordini di evacuazione per l’uragano Milton: si attendono venti fino a 250 chilometri orari

Mobilitati 8mila uomini della Guardia Nazionale. L'impatto dovrebbe avvenire tra la serata di mercoledì e la mattina di giovedì

La Florida attende con il fiato sospeso il passaggio di Milton, il più forte uragano registrato nel Golfo del Messico dal 2005 a questa parte. Secondo le previsioni del National Hurricane Center, l’impatto sul suolo americano dovrebbe avvenire tra le serata di mercoledì 9 ottobre e la mattina di giovedì 10. «Non siamo ancora in grado di dire con esattezza dove approderà l’uragano», fanno sapere in queste ore i meteorologi. Nel frattempo, l’allerta è massima, con oltre 5,5 milioni di persone che si sono viste recapitare un ordine di evacuazione: in alcuni casi obbligatorio, in altri solo volontario.

Venti fino a 250 km/h

In Florida, scrive il New York Times, è in atto una delle più grandi evacuazioni nella storia dello stato. Da ieri le autostrade sono intasate dal traffico, con centinaia di migliaia di residenti che si stanno spostando verso una zona a minor rischio d’impatto. Nelle ultime ore, l’uragano Milton è tornato a essere di categoria 5, con venti fino a oltre 250 chilometri orari. C’è un altro fattore poi che contribuisce a destare particolare preoccupazione: meno di due settimane fa, la Florida ha dovuto fare i conti con un altro uragano (Helene), che ha lasciato abitazioni danneggiate e detriti in diverse zone dello stato. Ora che i venti di Milton stanno per arrivare in Florida, quei frammenti rischiano di trasformarsi in veri e propri proiettili.

La collaborazione tra Biden e DeSantis

La gravità della situazione sembra aver fatto riappacificare, almeno per il momento, democratici e repubblicani. Il governatore della Florida Ron DeSantis, sfidante di Donald Trump alle primarie di partito, ha detto di essere in stretta collaborazione con il presidente Joe Biden. «Tutto ciò che abbiamo chiesto all’amministrazione ci è stato dato», ha detto DeSantis. Circa 8mila membri della Guardia Nazionale sono stati mobilitati per far fronte all’imminente uragano. Per il governatore si tratta della più grande mobilitazione nella storia dello stato.

In copertina: Gli abitanti di Fort Myers, in Florida, sigillano le finestre per prepararsi all’arrivo dell’uragano Milton, 8 ottobre 2024 (EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)