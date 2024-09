«Chi non evacua scriva il suo nome per identificare i cadaveri»: l’appello della Florida per l’uragano Helene – Il video

«Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle gambe o sulle braccia per l’identificazione». Allo scopo di «facilitare l’identificazione dei cadaveri». È l’appello delle autorità della Florida ai residenti in vista dell’uragano Helene di forza 4. Le autorità di Tampa hanno invece rivolto un appello agli abitanti a non uscire di casa: «Non provate a sfidare Madre Natura, perderete al 100%». Intanto 320.000 famiglie sono rimaste senza corrente. I venti di Helene, che dovrebbe toccare terra in Florida questa sera, la notte in Italia, nella regione di Panhandle hanno raggiunto i 250 chilometri orari ed è uno dei più potenti uragani nel Golfo del Messico nell’ultimo secolo.

Il governatore Ron DeSantis ha assicurato che tutte le misure per rispondere immediatamente alle conseguenze dell’uragano «sono in atto» ma ha sollecitato gli abitanti delle zone più a rischio ad evacuare. Il presidente Joe Biden ha lanciato un allarme urgente ai residenti colpiti da Helene, esortandole a seguire le indicazioni dei funzionari locali e federali. «Ci aspettiamo una tempesta catastrofica, venti e inondazioni in tutto il sud-est, a partire dalla Florida proprio adesso», ha detto Biden in un discorso dalla East Room della Casa Bianca.

Video da: Usa Today

Leggi anche: