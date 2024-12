Guadagna mille euro al mese con i tortelli, ne perde il doppio con la musica. Cesare Cremonini recupera scalando le classifiche e con il nuovo tour 2025

Fermo un anno con i concerti, perdita operativa per la società. Ma qualche guadagno con il ristorante. Ora però con un nuovo brano e un album è già in testa alle classifiche. E si vende già il tour negli stadi del 2025

A guardare i risultati dell’ultimo anno di Cesare Cremonini c’era chi gli consigliava di stare di più in cucina. Il cantante emiliano, grazie al suo 25% della società Amici miei che gestisce a Bologna l’Osteria La Tigre, ha infatti messo in tasca 1.125 euro al mese di guadagni. Ma ne ha persi più del doppio con il suo vero lavoro di musicista: con la sua società di gestione dell’immagine e dei diritti musicali nello stesso identico periodo ha perso infatti 2.360 euro al mese. Certo in quell’arco di tempo non ci sono stati nuovi brani musicali né i tour negli stadi che nel 2022 avevano portato ben altri risultati. Per questo Cremonini ha deciso che era venuto il momento di ripartire. E lo ha fatto: sia il nuovo singolo Ora che non ho più te uscito a fine settembre che il suo ottavo album, Alaska Baby, uscito a novembre hanno rapidamente scalato le classifiche approdandone ai vertici. Mentre sono già in vendita i biglietti per il live tour negli stadi del 2025.

Anche Cremonini ha associato al suo core business la mamma, Carla Caprara

Cesare Cremonini con la mamma Carla Caprara

La Logico srl è l’erede della Cremonini srl che ha cambiato nome e ragione sociale a gennaio 2023. Secondo il nuovo statuto la missione della società è occuparsi di «management artistico in genere, di artisti e creativi in ambito musicale, letterario, televisivo, cinematografico, multimediale ed audiovisivo in genere» oltre che gestire i diritti del cantante e organizzare i suoi spettacoli. Cremonini ha il 75% delle azioni e come in quasi tutti i casi di questa generazione di cantanti ormai cresciutelli ma restati eterni bambini, il restante 25% delle azioni è in mano alla mamma. Carla Caprara (classe 1951). La Logico srl ha approvato il suo ultimo bilancio (relativo al 2023) solo il 15 ottobre scorso, con una insolita assemblea svoltasi tutta «sulla piattaforma whatsapp». Non è stato appunto un gran bilancio: fatturato di 964.008 euro contro i 2,2 milioni dell’anno precedente. E perdita operativa di 28.325 euro.

Nell’anno fermo con i concerti il cantante ha investito sul mattone (con un mutuo)

Stando fermi in un anno dove evidentemente hanno contato di più le questioni di cuore (Cremonini ha vissuto la sua storia con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti che si è interrotta poi qualche settimana fa), gli affari marciavano solo incamerando vecchi diritti video e musicali, ma il funzionamento della struttura costava come prima. Nel bilancio della società risulta crollata anche la liquidità presente sui conti correnti aziendali: è scesa in un anno da 305.382 ad appena 4.703 euro. C’è però una spiegazione: quei soldi si sono aggiunti a un mutuo ipotecario di 948.272 euro concesso dalla Banca di credito cooperativo di Bologna per comprare un grande ufficio della società sulle colline di San Luca, in un comprensorio con villini e appartamenti (e perfino una chiesetta) quasi tutti di proprietà diretta del cantante. Cremonini ha infatti investito nel mattone quasi tutti i suoi guadagni e a lui risultano intestati 15 fabbricati e 4 terreni.

L’Osteria La Tigre doveva essere solo un passatempo, ma è diventata un affare

Cesare Cremonini con Ultimo e il socio Piha all’Osteria La Tigre

Doveva essere solo un passatempo quello della Osteria La Tigre aperta qualche anno fa a Bologna da Cesare con due amici, Stefano Baratta e Luca Piha. Il primo è però uscito dal capitale della società (Amici miei srl) all’inizio del 2020 e Piha- lo chef- oggi ne ha il 75% mentre a Cremonini resta il 25%. Nell’ultimo bilancio noto l’Osteria ha ricavato poco meno di mezzo milione portando però a casa 54 mila euro di utile, che per la quota di Cremonini rappresentano appunto 1.125 euro al mese. Il cantante fa spesso da testimonial all’Osteria e non è raro trovarlo lì a mangiare e anche a suonare sul pianoforte, portando spesso personaggi illustri e colleghi poi ritratti in sua compagnia, come è accaduto ad Ultimo.