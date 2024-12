Siria, un video postato dai ribelli mostra il primo ministro Ghazi al-Jalali scortato da gruppi armati

Il video, che è stato condiviso dai ribelli ma non ha avuto alcuna conferma, mostrerebbe il primo ministro mentre viene scortato da uomini armati

Un video postato dai ribelli siriani mostra quello che sembra il primo ministro siriano Mohammad Ghazi al-Jalali proprio mentre si stava recando a un incontro con la loro leadership in un hotel di Damasco. Il leader dei ribelli, Abu Mohammed al-Jolani, aveva dichiarato che il premier al-Jalali sarebbe rimasto in carica per garantire la transizione dei poteri in Siria. Nelle immagini – al momento non confermate, né verificate – si vedrebbe il presidente scortato via dai ribelli stessi. Alcuni ipotizzano un arresto, anche se lo stesso premier aveva espresso il desiderio di libere elezioni da tenersi nel Paese, dopo la presa di Damasco. La sua figura è l’unico ponte possibile per una transizione “pacifica” dei poteri da un regime durato 50 anni.