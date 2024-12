Donald Trump nomina la fidanzata del figlio ambasciatrice ad Atene

Dopo il consuocero Charles Kushner a Parigi, arriva l'incarico per Kimberly Guilfoyle compagna di Donald jr

Il presidente eletto Donald Trump ha nominato Kimberly Guilfoyle, la fidanzata del figlio maggiore Donald jr, ambasciatrice in Grecia. Lo ha annunciato lo stesso tycoon sul suo social Truth. Il futuro inquilino della Casa Bianca pesca di nuovo all’interno della sua famiglia. L’incarico arriva infatti dopo quello per il consuocero Charles Kushner, padre di Jared, il marito della figlia Ivanka. E ancora dopo la designazione come inviato per il Medio Oriente del padre del genero Michael Boulos (marito di Tiffany). Dal 2001 al 2006 Guilfoyle è stata la moglie dell’ex sindaco di San Francisco ed ora governatore della California, Gavin Newsom.

In copertina: EPA/JUSTIN LANE I Donald Trump Jr. e Kimberly Guilfoyle assistono all’offerta pubblica iniziale di PublicSq., una società di mercato online rivolta a consumatori politicamente conservatori, presso la Borsa di New York, New York, USA, il 20 luglio 2023.