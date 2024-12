UniCredit deposita alla Consob il documento d’offerta su Banco Bpm: «La nostra offerta è congrua»

Il ceo di Unicredit, nel ribadire il concetto e cioè che la banca intende procedere alle «condizioni proposte», aggiunge però che, «allo stesso tempo, siamo in continua discussione con tutti gli stakeholder»

Primo passo formale di Unicredit che ha depositato alla Consob il prospetto relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banco Bpm. La mossa, prevista alla chiusura delle borse, è stata resa nota in un comunicato. La banca ha provveduto a presentare alle autorità competenti le comunicazioni, le istanze e le pre-notifiche per le autorizzazioni richieste per l’offerta. «Riteniamo che la nostra offerta agli azionisti di Bpm sia congrua, in quanto portante un premio pari a circa il 15-20% rispetto al prezzo dell’azione Bpm prima che fosse influenzato positivamente dall’offerta in corso su Anima e da ulteriori speculazioni riguardo a possibili operazioni di M&A», afferma il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, nel comunicato. «Data la solidità del nostro approccio e il premio proposto e assumendo un contesto che rimanga invariato rispetto a quello esistente al momento dell’annuncio della nostra offerta, procediamo quindi alle condizioni proposte. Allo stesso tempo, siamo in continua discussione con tutti gli stakeholder», conclude Orcel. Dal canto suo Piazza Meda prepara la strategia difensiva che non dovrebbe presentare prima dei conti annuali, il prossimo 7 febbraio. Ma oltre al documento alla Consob la procedura per l’offerta prevede l’invio della notifica alla Presidenza del Consiglio per il golden power e le comunicazioni e le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni a Bce, Banca d’Italia e Ivass anche per la quota di controllo in Anima, su cui il Banco ha lanciato un’opa lo scorso novembre e ha da poco ricevuto l’ok dall’Antitrust. Sullo sfondo resta decisivo il ruolo del Crédit Agricole: il 15,1% dei francesi, con l’obiettivo di arrivare al 19,9%, risulterà determinante nel risiko bancario.

Le condizioni dell’offerta

Unicredit ricorda inoltre come l’offerta prevede che per ogni 1.000 azioni BancoBpm portate in adesione saranno offerte in concambio 175 azioni ordinarie Unicredit di nuova emissione. Sulla base del prezzo ufficiale delle proprie azioni rilevato alla chiusura del 22 Novembre 2024 (ultimo giorno di borsa aperta anteriore al comunicato) il corrispettivo esprime una valorizzazione monetaria pari a 6,657 e, pertanto, incorpora un premio pari allo 0,5% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Bpm rilevato al 22 novembre 2024 (pari a euro 6,626) e del 14,8% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Bpm rilevato al 6 novembre 2024, prima dell’annuncio dell’offerta pubblica di acquisto di Banco Bpm Vita S.p.A., in concerto con Bpm sulla totalità delle azioni ordinarie di Anima Holding spa.