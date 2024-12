Atreju, Giorgia Meloni difende Gioventù Nazionale contro Fanpage: «Sono fiera di voi» – Il video

La critica contro il servizio, senza citarlo: «Gogna costruita sull'errore del singolo, spiando la gente dal buco della serratura»

Durante il suo intervento finale di Atreju, nel quale ringrazia i vari responsabili del partito, Giorgia Meloni difende ed elogia i giovani di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, contestando – senza citarlo – il servizio di Fanpage “Gioventù Meloniana“: «Grazie ai ministri, ai sottosegretari, grazie a tutti i parlamentari per il loro lavoro quotidiano, per la loro dedizione, per la loro compattezza, grazie ai loro capigruppo, Carlo Fidanza per il gruppo europeo, insieme a Nicola Procaccinico, presidente del gruppo dei conservatori, Lucio Malan, Galeazzo Bignami al quale faccio i miei auguri di nuovo di buon lavoro, grazie a ogni singolo militante e dirigente di Fratelli d’Italia, e grazie su tutti a Fabio Roscani e ai ragazzi di Gioventù nazionale. Voglio dirvi, ancora una volta, che sono fiera di voi e voglio dirvi che nessuna gogna costruita sull’errore del singolo, spiando la gente dal buco della serratura, nessuna gogna costruita contro di voi per colpire me vi toglie chi siete e siete la parte migliore della vostra generazione».