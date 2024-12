Roma non rinuncia a Tony Effe. Cinecittà World lo invita al concerto di Capodanno: «Il ricavato alle donne vittime di violenza»

Il parco divertimenti si è reso disponibile a devolvere parte del ricavato ad associazioni che supportino le donne vittime di violenza

Se il Circo Massimo cancella Tony Effe dalla line-up del Capodanno 2025, ecco che si fa avanti Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv situato in zona Castel Romano e che ha fatto un’offerta ufficiale al trapper per ospitare la sua musica nella notte più lunga dell’anno. Ora non resta che aspettare la risposta dell’artista classe 1991, annunciato da Carlo Conti tra i big della prossima edizione del Festival di Sanremo. Per la notte di San Silvestro il parco divertimenti rimarrà aperto dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del mattino del primo gennaio con 40 attrazioni, 8 cenoni a tema, 10 padiglioni musicali per soddisfare qualsiasi tipo di palato musicale (commerciale, reggaeton, revival, techno…), il festival di Musica Elettronica e Techno Amore 025, giunto alla sua 20° edizione, con oltre 60 DJ del calibro di Ben Sims, Noize Suppressor, Adriana Lopez, Deniro e tanti altri, e poi i concerti dal vivo di Le-One, El Chapo junior, Angelo Famao, oltre alla classica mezzanotte con i fuochi d’artificio. A Tony Effe l’organizzazione avrebbe riservato Teatro 1, set di film e kolossal come La voce della Luna di Fellini o il più recente Those about to die con Anthony Hopkins, e dove hanno già suonato artisti che vanno da Sfera Ebbasta ad Andrea Bocelli, da Geolier ai Pooh, da Guè a Claudio Baglioni.

Inoltre il parco, proprio in risposta alle accuse mosse a Tony Effe secondo le quali i suoi testi sarebbero «sessisti e violenti», è disponibile a devolvere parte del ricavato ad associazioni che supportino le donne vittime di violenza, nonché ad aprire un confronto su questa delicata tematica, invitando l’artista a fare lo stesso con il suo cachet. Per tutti i ragazzi che volessero ascoltare il trapper Cinecittà World organizza un servizio di navette da Roma attivo dalle 17 alle 8 di mattina del primo gennaio.