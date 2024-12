Un cittadino uzbeko arrestato per l’omicidio di Igor Kirillov

La polizia l'ha catturato dopo aver visionato le immagini delle videocamere

Un cittadino uzbeko di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Igor Kirillov. Lo ha fatto sapere il comitato investigativo russo in un comunicato stampa. Secondo i russi il giovane sarebbe stato reclutato dai servizi segreti ucraini. «Un cittadino uzbeko, nato nel 1995, è stato arrestato con l’accusa di aver commesso l’attentato costato la vita al comandante delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica russa, Igor Kirillov, e al suo assistente Ilia Polikarpov», ha fatto sapere il comitato. Il quotidiano Kommersant sul suo canale Telegram citando una fonte anonima ha fatto sapere che gli arrestati sono due. Secondo la fonte, la polizia li ha catturato dopo aver visionato i filmati ripresi sul luogo del delitto dalle telecamere di sorveglianza. Che hanno registrato un paio di auto sospette. Ieri i servizi segreti ucraini hanno rivendicato l’omicidio. Secondo l’Fsb, i servizi ucraini lo avevano reclutato con la promessa di 100 mila dollari e «un viaggio per vivere in uno dei Paesi dell’Ue».