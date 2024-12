Ballando con le stelle, alla fine il giudice Mariotto salta la finale. La motivazione? «Si è infortunato a un ginocchio»

La stagione televisiva dello stilista è stata travolta dalle polemiche: i fuori onda con gli insulti, il presunto tocco sulle parti intime di un ballerino, l'addio improvviso al programma per una commessa in Arabia Saudita

Questa mattina era stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino in sedia a rotelle. Sembrerebbe che durante la trasferta di lavoro a Riad, in Arabia Saudita, lo stilista Guillermo Mariotto sia scivolato. La caduta avrebbe provocato un trauma importante al ginocchio. Alla fine, le voci di una sua assenza alla finale di Ballando con le stelle si sono concretizzate: stasera, 21 dicembre, Mariotto non siede tra i giudici. Una coincidenza, quella tra l’infortunio e l’ultimo atto della seguitissima trasmissione, che la stessa conduttrice Milly Carlucci ha voluto commentare: «Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato una gamba, compreso i legamenti». Poi ha augurato allo stilista un «buon Natale» e ha concluso: «Ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte». Dietro quell’«ancora» sembra esserci un’allusione a tutte le polemiche che hanno accompagnato la stagione televisiva di Mariotto: i fuori onda con gli insulti, il presunto tocco sulle parti intime di un ballerino, l’addio improvviso al programma per svolgere una commessa in Arabia Saudita.