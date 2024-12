Ballando con le stelle, il caso Mariotto sbarca al Senato. FdI contro Milly Carlucci: «Ecco perché ha sbagliato»

La senatrice Susanna Campione annuncia un'interrogazione sulla vicenda delle presunte molestie nel programma Rai «Una brutta pagina per la tv italiana»

«Presenterò un’interrogazione sulla vicenda». La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione riapre ancora il caso della presunta molestia su un ballerino da parte dello stilista Guillermo Mariotto, giurato della trasmissione Ballando con le stelle. Campione era stata la prima a denunciare il tocco sull’inguine, smentito dall’ipotetica vittima come da tutto il programma. Ma la componente della Commissione Giustizia ha anche criticato come l’episodio è stato gestito dalla Rai e dalla conduttrice Milly Carlucci: «Con il cartellino giallo comminato in diretta si è scritta una brutta pagina per la tv italiana».

«Vicenda banalizzata»

«La conduttrice ha banalizzato e minimizzato una vicenda che andava chiarita dal primo dicembre e non tenuta in sospeso per due settimane», ha aggiunto Campione. La senatrice ha spiegato: «Striscia la notizia aveva stigmatizzato per prima l’accaduto, senza timori né tentennamenti proponendo un video che non lasciava spazio ai dubbi sul comportamento di Mariotto». L’esponente di FdI è rimasta delusa da Carlucci: «Mi sorprende che Milly, che è una donna particolarmente sensibile su certi temi, non abbia colto la gravità della situazione ma soprattutto gli effetti potenzialmente devastanti del messaggio che è passato». Secondo Campione «con la difesa a spada tratta del signor Mariotto passa infatti il concetto che le molestie vengono sanzionate a seconda di chi le commette e possono essere derubricate a goliardia o a semplice fraintendimento di chi le vede o le subisce». «Atteggiamenti», spiega, «contro i quali le forze politiche che siedono in Senato stanno combattendo con la costruzione del disegno di legge che sanziona le molestie sul luogo di lavoro».

Il confronto con l’episodio di Memo Remigi

Nel suo attacco, la senatrice prende a esempio l’episodio che vide coinvolto Memo Remigi accusato di aver molestato sessualmente una cantante: «Ricordo che due anni fa la Rai, nei confronti del cantante Memo Remigi, in una situazione molto simile, appena due giorni dopo le presunte molestie su Jessica Morlacchi, decretò la risoluzione immediata del contratto. Stavolta, invece, si è preferito temporeggiare per giorni, per poi dare l’annuncio dell’assoluzione in diretta tv, all’evidente scopo di lucrare qualche punto in più negli ascolti televisivi. Presenterò interrogazione sulla vicenda».

