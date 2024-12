Sergio Mattarella diventa attore per il cortometraggio di Fondazione Telethon – Il video

Il capo dello Stato ha ospitato al Quirinale Mavi, una bambina di 10 anni affetta da Sma e protagonista della campagna di Telethon per la ricerca sulle malattie rare

Il titolo dell’opera è Una giornata pazzesca, la regia è di Francesca Archibugi e a recitare c’è un nome che proprio non ti aspetti: Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica si è cimentato come attore in un cortometraggio realizzato per Fondazione Telethon, che collabora con le associazioni di persone che soffrono di malattie genetiche rare. Nel video, pubblicato anche sui canali social del Quirinale, si racconta la storia di Mavi, una bambina di dieci anni affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), e del suo sogno di diventare una giornalista.

Il cortometraggio al Quirinale

«La partecipazione del presidente Mattarella ci onora e conferma l’attenzione che il Quirinale ha sempre dimostrato alla missione di Fondazione Telethon», ha commentato Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon. Nel cortometraggio, della durata di circa sei minuti, la piccola Mavi riesce a esaudire uno dei suoi più grandi desideri: incontrare e intervistare il capo dello Stato, al suo esordio in un cortometraggio. Assieme a Mattarella e alla giovane protagonista, recitano anche la regista Francesca Archibugi e i produttori Domenico Procacci (Fandango) e Nicola Claudio (Raicinema).

La maratona Telethon

Al Corriere della Sera Francesca Archibugi rivela che Mattarella ha sposato fin da subito la proposta di Telethon di realizzare un cortometraggio insieme nelle stanze del Quirinale. «Un po’ di imbarazzo l’ho avuto – spiega la regista – ma lui ha reso tutto facile. Alla fine delle riprese chiedeva sempre a Mavi: come siamo andati?». Il filmato è stato diffuso su tutti i canali digitali di Fondazione Telethon, Rai, Fandango e Quirinale. Dal 20 al 22 dicembre sarà proiettato in oltre 80 sale cinematografiche del circuito UniCi.