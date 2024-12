Conegliano è campione del mondo della pallavolo femminile – I video

Arriva il terzo titolo iridato nella storia del club dopo un 2024 ricco di successi

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si è confermata campionessa mondiale, vincendo il Mondiale per club disputato a Hangzhou, in Cina. In finale, la formazione veneta ha sconfitto con un netto 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank. Questo successo rappresenta il terzo titolo iridato nella storia del club, dopo quelli ottenuti nel 2019 e nel 2022. Un trionfo che ha coronato un 2024 memorabile per la squadra con la vittoria del campionato italiano, della Coppa Italia, della Champions League e della Supercoppa italiana.

Il percorso della squadra veneta è stato impeccabile, senza perdere alcuno scontro durante il torneo. Dopo aver superato la fase a gironi contro il Dentil Praia Clube, l’LP Bank Ninh Binh e il NEC Red Rockets Kawasaki, Conegliano ha eliminato in semifinale il Numia Vero Volley Milano. Le lombarde, trascinate da una straordinaria Paola Egonu (22 punti in semifinale), hanno poi conquistato il terzo posto battendo il Praia Clube.

Immagine di copertina da Imocovolley