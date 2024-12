La campionessa di snowboard Sophie Hediger travolta e uccisa da una valanga: aveva 26 anni

L'atleta era membro della nazionale svizzera. Quando è avvenuto l'incidente si trovava con un altro sciatore, che ha lanciato l'allarme

È morta a 26 anni la giovane promessa dello snowboard cross, Sophie Hediger. L’atleta era membro della squadra nazionale svizzera ed è rimasta vittima di un incidente in montagna il 23 dicembre, mentre si trovava sulle piste di Arosa, nel Canton Grigioni. L’allerta è scattata poco dopo le 13: la giovane, impegnata in una discesa su un pendio a circa 1.800 metri di quota, è stata travolta da una valanga. Si trovava in compagnia di un altro sciatore che, dopo l’incidente, ha prontamente allertato i soccorsi. I soccorritori sono intervenuti il prima possibile, ma quando hanno trovato Sophie, purtroppo non c’era più nulla da fare. Nonostante gli sforzi del medico d’urgenza, la giovane atleta è stata dichiarata priva di vita.

Due podi in Coppa del Mondo

La notizia della sua morte ha suscitato una profonda commozione nel settore. Swiss-Ski, la federazione svizzera di sci, ha espresso il proprio dolore per la perdita. In una nota, ha fatto sapere: «Siamo sconvolti: i nostri pensieri vanno alla famiglia di Sophie, alla quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Ha trascorso molto tempo ad Arosa, dove si è dedicata al freeride, una passione che amava con tutta se stessa». La 26enne aveva conquistato due podi in Coppa del Mondo nella stagione 2023/2024 e si stava preparando con ambizione per i Campionati del Mondo di St. Moritz, dove aveva già ottenuto un importante secondo posto. Nel 2022, inoltre, aveva avuto l’onore di partecipare alle Olimpiadi di Pechino.