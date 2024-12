Usa, l’ex presidente Bill Clinton ricoverato per febbre

Ieri, 23 dicembre, l'allarme: si trova al MedStar Georgetown University Hospital di Washington. L'annuncio su X del suo portavoce

L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato ricoverato ieri, 23 dicembre, in un ospedale di Washington a causa di una febbre. Lo ha riferito il suo portavoce Angel Ureña tramite una nota sulla piattaforma social X. «Il presidente Clinton è stato ricoverato al MedStar Georgetown University Hospital nel pomeriggio per dei test ed è tenuto in osservazione dopo aver sviluppato una febbre», afferma la nota. «È sempre di buon umore e apprezza profondamente le eccellenti cure che sta ricevendo», ha aggiunto il portavoce. Nel 2021, Clinton era stato ricoverato per cinque giorni a causa di sepsi causata da un’infezione.

