Aereo passeggeri precipita in Kazakistan: «42 morti e 25 sopravvissuti» – Il video

Un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau. Lo riferiscono le agenzie russe. Secondo le autorità kazake l’aereo faceva parte delle Azerbaigian Airlines. Sarebbero 25 i sopravvissuti, cinque dei quali in gravi condizioni. I feriti sono stati portati in ospedale. I morti sono 42. A bordo c’erano 62 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. Si tratta di cittadini russi e dell’Azerbaigian. Le autorità kazake parlano di sei sopravvissuti. Il volo dell’Azerbaigian Airlines in volo da Baku a Grozny che si è schiantato in Kazakistan sarebbe caduto a causa di una collisione con uno stormo di uccelli. Lo scrive Sputnik Azerbaigian, citando la compagnia aerea.

Secondo le autorità kazake l’aereo precipitato è un Embraer 190 della Azerbajan Airlines, che era in viaggio da Baku a Grozny, la capitale della repubblica russa della Cecenia. Il Ministero dell’Emergenza del Kazakistan sta aggiornando le informazioni sulle vittime dell’incidente aereo avvenuto vicino ad Aktau, nel Kazakistan occidentale, e comunica che ci sono dei sopravvissuti. «Secondo le informazioni preliminari ci sono sopravvissuti», ha comunicato il servizio stampa. Si tratterebbe secondo Ria Novosti di 6 persone. I soccorritori stanno spegnendo l’incendio. «Cinquantadue dipendenti e 11 veicoli del Ministero dell’Emergenza del Kazakistan sono arrivati sul luogo dell’incidente aereo ad Aktau», ha aggiunto.

Sui social circolano video dell’incidente che mostrano l’aereo scendere rapidamente e schiantarsi al suolo a poca distanza dalla pista dello scalo di Aktau. L’equipaggio dell’Embraer E190AR della compagnia azera aveva segnalato problemi ed era stato dapprima dirottato a Makhachkala e poi ad Aktau, secondo fonti dell’aeroporto di Grozny. L’aereo aveva quindi richiesto un atterraggio di emergenza. Ma i piloti non sono riusciti a controllare la discesa e il velivolo ha toccato terra con il muso esplodendo. A bordo dell’aereo precipitato ad Aktau c’erano 37 cittadini dell’Azerbaigian, 16 russi, sei cittadini del Kazakistan e tre del Kirghizistan.