Comandante e Cartón amici per il pelo. Lo spot di Natale dell’Atletico Madrid per promuovere le adozioni – Il video

Uno è un Border Collie espansivo e giocherellone, l'altro un Greyhound schivo e diffindente, alla fine stringeranno un amicizia che rimarrà salda anche nei momenti di difficoltà

Si chiamano Comandante e Cartón i due protagonisti del tradizionale video natalizio dell’Atletico Madrid. Due cagnolini che condividono le loro giornate in un canile e superata la diffidenza diventano compagni inseparabili. Comandante è un Border Collie elegante e giocherellone. Cartón è il suo opposto, un Greyhound diffidente e triste, che prima di arrivare al canile è stato maltrattato e abbandonato e ora fatica a ritrovare la gioia e le energie. I continui tentativi di Comandante alla fine danno i loro frutti: come avviene con le persone, gli opposti si attraggono e i due cagnolini alla fine stringono un rapporto sempre più solido. Tanto che Comandante, si finge zoppo per poter restare vicino al suo nuovo amico quando una mamma e un figlio in visita al canile chiedono di lui. «La lealtà è una decisione dell’anima», si legge in sovraimpressione alla scena finale, in cui i due cagnolini guardano la luna uno di fianco all’altro.

La campagna per le adozioni

La campagna è stata lanciata dall’Atletico Madrid per promuovere le adozioni e sensibilizzare contro l’abbandono degli animali. Ci sono molti Comandante e Cartón che aspettano di trovare una famiglia. Ma l’adozione non è solo un regalo di Natale, bensì un compromesso per tutta la vita, scrive il club in un comunicato ufficiale in cui annuncia di aver creato una pagina web per facilitare le adozioni. D’altronde, «la vera vittoria sta negli atti che vengono dal cuore. Vogliamo ricordare che la lealtà continua a essere un valore imprescindibile e che, in qualunque sua forma, rappresenterà sempre un vero trionfo», conclude l’Atleti.