Aereo caduto in Kazakistan, fonti governative dell’Azerbaigian confermano: «È stato un missile russo»

La rivelazione in esclusiva a Euronews sullo schianto che ha provocato 38 morti a bordo del velivolo

Il tragico disastro aereo che ha coinvolto un volo dell’Azerbaijan Airlines, precipitato in Kazakistan, «è stato abbattuto da un missile di sistema di difesa aerea russo». È quanto riferisce Reuters citando quatto fonti in Azerbaigian a conoscenza delle indagini. Lo confermano anche fonti governative a Euronews. Una teoria che trova supporto nei segni evidenti di fori di vario diametro sul retro della fusoliera, un’area che, pur danneggiata, è rimasta intatta rispetto al resto del velivolo. L’Embraer 190, partito da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia, ha avuto un destino drammatico: 38 delle 67 persone a bordo sono morte, mentre 29 sono miracolosamente sopravvissute, tra cui tre bambini.

Nelle scorse ore, però, il governo kazako ha invitato alla prudenza, dichiarando premature le speculazioni. Stessa linea anche da Dimitri Peskov, portavoce del Cremlino, che ha respinto l’idea di avanzare ipotesi prima che le indagini siano concluse, sottolineando che sarebbe errato trarre conclusioni senza un esame accurato dei fatti. Nel frattempo, la speculazione sul possibile coinvolgimento della difesa aerea russa aveva già alimentato il dibattito tra i commentatori militari. La possibilità che il volo sia stato colpito dalla contraerea russa, mentre sorvolava la Cecenia, si è fatta strada soprattutto a causa della localizzazione dell’incidente e dei dettagli emersi dalle immagini della fusoliera danneggiata. Alcuni esperti ritengono che le evidenti tracce lasciate dai missili siano indicazioni chiare di un attacco.