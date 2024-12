Nella Top Ten delle serie tv Netflix entra la telecamera fissa su un camino che brucia legna scoppiettante. E ci sono anche i prequel e i sequel

Un'ora di crepitio di legno di betulla che brucia nel caminetto è tra i contenuti più visti dagli italiani durante queste vacanze natalizie

C’è chi non ce l’ha e lo vorrebbe, e c’è chi ce l’ha ma non può usarlo perché obsoleto e troppo inquinante. Il caminetto acceso è uno dei simboli dell’inverno e in particolar modo del Natale e delle feste di questo periodo. Ma sono sempre meno le abitazioni che lo possiedono, in alcune regioni poi vi è il divieto di accenderlo se l’impianto è troppo vecchio. Non per questo gli italiani hanno però intenzione di rinunciare al fuoco che illumina la stanza, al crepitio del legno che brucia, al calore del camino che riscalda l’ambiente. Così in questi giorni di festa Camino per casa vostra è entrato nella Top Ten delle serie tv più viste su Netflix. Nessuna trama avvincente, protagonisti in calzamaglia o scene d’azione, ma solo ciò che promette il titolo: un’ora abbondante di camino per la casa. Ossia un sottofondo perfetto per il pranzo di Natale, il cenone della Vigilia o di San Silvestro. Una telecamera fissa su un caminetto acceso, che rende più caldo l’ambiente pur non alzando la temperatura. Ce ne è per tutti i gusti: camino per casa vostra (con anche un sequel), camino in pietra in baita rustica e camino bianco Natale, con un arredamento più elegante e luminoso. Una selezione che il pubblico italiano gradisce sempre di più, accanto ai film della tradizione.