Il Re Leone tifa per Matteo Salvini? Il leader della Lega ci crede (forse): «Ascoltate bene la canzone del film» – Il video

La provocazione sui social del vicepremier. Ma gli utenti non sembrano gradire: «Quando si dice raschiare il fondo...»

Sarà la crisi di consensi della Lega, sarà la voglia di tornare al Viminale, o quel tantino di invidia per le parole al miele pronunciate da Donald Trump nei confronti dell’alleata-rivale Giorgia Meloni. Fatto sta che Matteo Salvini è a caccia continua di consensi. E sotto le Feste crede di aver trovato un nuovo sostenitore piuttosto fantasioso: il Re Leone. Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio ha condiviso sui social un breve filmato con la locandina di Mufasa, prequel dello storico film Disney, uscito pochi giorni fa al cinema. «Ascoltate le prime parole della canzone di apertura del film», scrive il leader del Carroccio a corredo del post pubblicato sui social.

«Per Salvini»? Cosa dice davvero la canzone di Mufasa

I sottotitoli sembrano suggerire, ovviamente con un pizzico di ironia, che il compositore sudafricano Lebo M esclami più volte «Per Salvini!». In realtà, si tratta di una semplice assonanza. Il testo del brano di apertura di Mufasa è scritto infatti in lingua xhosa e contiene la frase «Xesha lifikile», che in italiano significa «il momento è arrivato». Niente a che vedere, dunque, con il leader della Lega, che ha pensato bene di regalare una risata ai propri supporter oppure, chissà, di conquistarne di nuovi. A giudicare dalla sezione commenti, l’obiettivo sembra non esser stato raggiunto. «Quando si dice “raschiare il fondo”», commenta un utente. Mentre un altro aggiunge: «Ridendo e scherzando questo è un nostro ministro. Povera Italia». Anche se a dirla tutta, ci sono alcuni utenti (pochi) che apprezzano: «Lo avevo notato anch’io», scrive qualcuno a proposito dell’assonanza tra il cognome del leader leghista e il testo della canzone del Re Leone.

La crisi di consensi di Salvini

Non è certo la prima volta in cui Salvini, che non è solo leader di partito ma ricopre un ruolo istituzionale, usa i propri canali social per pubblicare contenuti leggeri e scanzonati. Se fino a qualche anno fa, il leader della Lega veniva criticato per l’approccio aggressivo e polarizzante della propria comunicazione online – la sua campagna di promozione sui social si è guadagnata l’appellativo de «La Bestia» – oggi Salvini opta sempre più spesso per contenuti più ironici. Colpa forse del drastico calo di consensi della Lega, che se alle elezioni europee del 2019 aveva sbancato con un impressionante 34,2%, quest’anno si è dovuta accontentare di un ben più misero 8,9%. L’ultima rilevazione del 2024 di Swg per il Tg La7 dà il partito di Matteo Salvini in leggera risalita rispetto alle ultime settimane, ma comunque sotto il 9%.