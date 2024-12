Viareggio, scontro fatale tra due auto: morte una ragazzina di 11 anni e la madre, feriti il padre e le due sorelline

L'incidente nella tarda mattinata vicino all'ingresso di Viareggio Sud della Variante Aurelia. Ferita anche la conducente dell'altra vettura coinvolta

È di due morti e quattro feriti il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 29 dicembre, a Viareggio. A scontrarsi sono state due automobili: una con un solo guidatore, l’altra con a bordo una coppia e le tre figlie. L’incidente è avvenuto sulla Variante Aurelia dell’ingresso di Viareggio Sud. L’urto tra le due vetture ha provocato la morte di una bambina di 11 anni e di sua madre. Sono rimasti feriti, invece, il padre e le altre due figlie di 9 e 6 anni, così come la conducente dell’altra automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha chiuso l’ingresso della Variante Aurelia nei due sensi di marcia. Secondo le prime ricostruzioni, le due bambine sarebbero state sbalzate fuori dall’auto. Sarebbe stato poi un testimone dell’incidente a caricarle in macchina e trasportarle in ospedale. Una delle due bambine, scrive il Corriere Fiorentino, è ricoverata insieme al padre all’ospedale Versilia ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre la sorellina sarebbe in gravi condizioni all’ospedale Cisanello.