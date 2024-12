Liam Payne, cinque persone incriminate per la morte dell’ex One Direction: chi sono e cosa rischiano

Tre di loro sono accusati di «omicidio colposo»; gli altri due di «aver fornito stupefacenti» alla popstar

Sono cinque le persone incriminate in Argentina per la morte di Liam Payne, il cantante britannico, ex membro degli One Direction, caduto dal balcone della sua stanza al terzo piano dell’Hotel Casa Sur a Buenos Aires lo scorso 16 ottobre. Tre dei cinque – la manager dell’albergo Gilda Martin, il receptionist Esteban Grassi e Roger Nores, amico della popstar – dovranno rispondere di «omicidio colposo», riportano la Bbc e il Daily Mail. Mentre due dipendenti dell’albergo sono invece accusati di aver fornito a Payne «stupefacenti a pagamento», sottolineano i pubblici ministeri. I due impiegati sono stati presi in custodia, mentre gli altri sono stati lasciati liberi.

Le indagini

Nel corso delle indagini sono state esaminate 800 ore di filmati del circuito di video-sorveglianza, e sono stati ascoltati familiari, amici e medici. Non solo: oltre alle perquisizioni in hotel ci sono stati controlli anche nei quartieri di Palermo, Retiro, Abasto, Tigre della capitale argentina. L’autopsia sul corpo del 31enne aveva trovato tracce di alcol, cocaina e di un farmaco antidepressivo. Per la giudice Bruniard – spiega il quotidiano britannico – «l’amico di Liam Payne, il direttore dell’hotel e il receptionist non hanno pianificato o voluto la morte» dell’ex One Direction, ma «con le loro azioni hanno messo in pericolo sua vita». Le tre persone accusate di omicidio rischiano pene tra l’uno e i cinque anni di carcere, mentre le due che avrebbero venduto la droga dai 4 ai 15.

Foto copertina: ANSA / ADAM VAUGHAN