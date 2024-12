I Me Contro Te smentiscono le voci su Luì gay, ma è polemica. Quella foto con lo youtuber vestito da donna. «Alimentano stereotipi su un pubblico giovane»

I gossip, i dubbi sulla pagina Wikipedia, poi la smentita che fa discutere: ecco cos'è successo

Il fenomeno dei Me Contro Te, la coppia di youtuber formata da Sofì e Luì amata dai bambini di tutta Italia, continua a suscitare un’ampia attenzione da parte dei fan, ma anche critiche e polemiche. Una delle questioni che ha fatto parlare il loro pubblico è il sospetto che la loro relazione tra i due non sia autentica e che sia solo una mossa strategica per alimentare l’hype e l’immagine del duo. Un’indiscrezione dei giorni scorsi ha lanciato la voce che Luì fosse gay, diffondendo quello che sarebbe potuto essere un outing (l’atto di svelare l’omosessualità di qualcuno senza il suo consenso) a tutti gli effetti, e che la sua relazione con Sofì fosse in realtà finta. Tuttavia, durante l’ultima puntata del loro podcast, i due youtuber hanno deciso di mettere fine a queste voci, svelando la verità sulla loro relazione. Luì ha spiegato che questa voce lo ha «perseguitato» per anni e che in realtà non è mai stato gay, come qualcuno ha cercato di far credere. E ha sottolineato che se fosse stato omosessuale, non avrebbe avuto motivo di nasconderlo. Il video, però, sta scatenando le polemiche sui social: la foto di copertina che hanno scelto ritrae Luì con trucco e parrucco da donna. «Associano l’omosessualità al vestirsi da donna, alimentando così i classici stereotipi dannosi come “I gay sono effemminati e non sono veri uomini” E loro parlano a dei bambini, quindi persone influenzabili», scrive un’utente su X. «Riducono l’omosessualità a una parrucca in testa», incalza un altro.

«C’è stata una persona che ha scritto un articolo sul nostro dissing con l’altra coppia che copia i nostri video. E ha scritto che una delle due coppie è gay.. E tutti sotto scrivevano: “M ovviamente Luì, ma ovviamente Luì”. Ma dico, questa è diffamazione totale! Ma intanto quella persona che ha scritto questa roba, poveretto… vabbè, lasciamo stare i commenti», ha raccontato Luì nel video podcast. «Scrivere qualcosa del genere a noi non ci fa né caldo né freddo, ci passiamo sopra con un sorriso. Ma un commento del genere, scritto a qualcun altro, può ferire molto, può far star male l’altra persona. È assurdo che persone con milioni di follower possano scrivere post del genere. È incredibile che la gente non si indigni, ma anzi sostenga: “Sì, è vero, è vero, la coppia è finta, Luì è gay”», ha aggiunto. Sofì, dal canto suo, ha rivelato che, quando ha incontrato Luì per la prima volta, anche lei aveva pensato che fosse omosessuale, per via della sua «gentilezza» e del suo comportamento «coccoloso», tratti che – ancora una volta – alimentano stereotipi legati all’orientamento sessuale.

I dubbi sulla pagina Wikipedia oscurata

Ad alimentare la vicenda è anche la loro pagina Wikipedia oscurata. Quale sia il motivo di questo oscuramento, da tempo interroga i fan. In risposta a chi continua a diffondere voci su di loro, Sofì ha spiegato che il loro profilo Wikipedia è stato oscurato «per via degli hater», che avevano modificato la pagina con informazioni false e diffamatorie. Alcuni dei fan hanno, però, fatto notare come questa situazione abbia creato una faccia della medaglia da non sottovalutare se si pensa a come i giovani fan, che guardano a Sofì e Luì come modelli da seguire, possano interpretare le parole dei loro idoli: «Se un ragazzino di 12 anni, che sta scoprendo la propria sessualità, ascolta queste parole, potrebbe sentirsi in qualche modo invalidato o messo in discussione. La leggerezza con cui viene trattato l’argomento del “gay” come una cosa da ridimensionare potrebbe essere percepita come un messaggio confuso, soprattutto per chi sta vivendo quella fase della sua vita in modo più complicato». Sofì e Luì hanno certamente l’intenzione di smentire ogni tipo di speculazione sulla loro relazione e sulla loro sessualità, ma il modo in cui affrontano il tema sembra aver lasciato spazio a malintesi, soprattutto in virtù del pubblico giovane che ogni giorno li segue.