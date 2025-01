Addio ai bonifici istantanei a pagamento: dal 9 gennaio 2025 costeranno come quelli ordinari

Con il nuovo regolamento europeo, le banche non potranno più applicare un sovrapprezzo per i trasferimenti di denaro immediati

L’era dei bonifici istantanei a pagamento sta per concludersi una volta per tutte. Il 9 gennaio 2025 scatterà infatti l’obbligo per tutte le banche di consentire ai propri clienti di ricevere denaro con un bonifico immediato senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla procedura ordinaria, che in genere richiede un paio di giorni di attesa. Il 9 ottobre 2025 entrerà in vigore la seconda parte delle nuove regole: a partire da quella data, le banche dovranno consentire non solo di ricevere ma anche di inviare soldi tramite bonifico istantaneo senza alcun sovrapprezzo.

Quanto costano oggi i bonifici bancari in Italia

Secondo le stime di Altroconsumo, oggi il costo medio di un bonifico ordinario online è di 76 centesimi per le banche tradizionali (Intesa Sanpaolo, Mps, Banco Bpm, Crédit Agricola, Unicredit, Mediobanca, Credem, Bper Banca, Bnl Bnp Paribas, Poste Italiane) e di 10 centesimi per le banche alternative (Bbva, Widiba, Ing, Fineco, Isybank, Revolut, Illimity, Banca Sella, Banca Mediolanum e Webank). Per i bonifici istantanei, però, la spesa cresce notevolmente. Per inviare 200 euro senza alcun tipo di attesa, le banche tradizionali applicano un sovrapprezzo di 2,19 euro, mentre quelle online di 1,34 euro.

Il regolamento europeo sui bonifici istantanei

Le novità sui bonifici bancari istantanei sono state introdotte da un regolamento europeo approvato il 7 febbraio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo. Secondo le stime di Bruxelles, nel 2021 soltanto l’11% dei trasferimenti di denaro avvenuti nei Paesi Ue era immediato, nonostante i pagamenti istantanei non necessitino di infrastrutture digitali più complesse di quelle già esistenti. Pur essendo stato approvato lo scorso anno, il regolamento europeo entrerà pienamente in vigore solo nel corso del 2025. Il testo finale del provvedimento ha concesso infatti un periodo di tempo alle banche per adeguarsi alle nuove regole.

Cosa cambia il 9 gennaio e il 9 ottobre 2025

Nei Paesi dell’eurozona, Italia compresa, l’obbligo per la ricezione dei pagamenti istantanei scatterà il 9 gennaio 2025. Mentre nove mesi più tardi, ossia il 9 ottobre 2025, sarà introdotto l’obbligo per le banche non più solo di ricevere ma anche di inviare i bonifici istantanei. La differenza, rispetto a quanto avviene oggi, è che il trasferimento di denaro dovrà avvenire entro dieci secondi, indipendentemente dal giorno o dall’orario in cui viene effettuato, e senza alcun sovrapprezzo rispetto ai bonifici ordinari.

Le precauzioni per la sicurezza

Per garantire la sicurezza delle transazioni, il regolamento europeo impone alle banche – e in generale a tutti i Pdp, i prestatori di servizi di pagamento – di introdurre misure ad hoc per individuare e prevenire le frodi. Questi meccanismi serviranno soprattutto per evitare che i bonifici finiscano sul conto corrente sbagliato, a causa di errori o tentativi di truffa. Infine, le banche dovranno concedere ai propri clienti la possibilità di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro. Al pari di quanto avviene già oggi per i limiti giornalieri, settimanali o mensili delle carte di credito.



Foto di copertina: Dreamstime/Tero Vesalainen