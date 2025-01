Il Belgio vieta le sigarette elettroniche usa e getta. L’obiettivo del governo: zero nuovi fumatori entro il 2040

Il Paese è il primo in Europa ad adottare una misura simile. Il ministro della Salute belga: «Estremamente dannose per salute e ambiente e pensate per attirare i giovanissimi»

Con una decisione storica, il Belgio è diventato il primo paese dell’Unione europea a vietare la vendita di sigarette elettroniche usa e getta. Dal 1° gennaio, questi prodotti, da tempo criticati per il loro impatto sulla salute e sull’ambiente, non sono più disponibili nei negozi belgi. La misura, voluta dal ministro della Salute Frank Vandenbroucke, punta a proteggere i giovani dalla dipendenza da nicotina e a ridurre i rifiuti pericolosi generati da questi dispositivi. Definite «estremamente dannose», le sigarette elettroniche usa e getta rappresentavano, secondo il ministro, una strategia mirata ad attirare nuovi consumatori, per lo più giovanissimi. La decisione belga si inserisce in un contesto globale di politiche sempre più severe contro il fumo. L’Australia ha limitato la vendita di sigarette elettroniche alle sole farmacie, mentre in Inghilterra sarà illegale vendere dispositivi monouso a partire da giugno 2025.

Il divieto di vendita nei supermercati

Il divieto di sigarette elettroniche usa e getta è solo una delle numerose misure adottate: è già vietato fumare nei parco giochi, zoo e altri spazi pubblici, e dal 1° aprile 2025 i prodotti del tabacco non saranno più esposti nei supermercati più grandi di 400 metri quadrati. Sebbene il tabacco e le sigarette elettroniche generino un mercato non indifferente, il Belgio si erge come pioniere in Europa, tracciando un cammino che molti altri paesi potrebbero presto seguire.

Lo stop a Milano

Misure simili, sebbene ancora in discussione, potrebbero presto essere adottate da altri paesi dell’Ue. Quanto all’Italia, una stretta al fumo è approdata a Milano, dove dal primo gennaio è vietato fumare all’aperto, a meno che non ci si trovi ad almeno 10 metri da ogni altra persona. Tuttavia, il divieto non si applica alle sigarette elettroniche. Il Belgio, da parte sua, ha dichiarato guerra al tabacco con l’obiettivo ambizioso di ridurre i nuovi fumatori a zero entro il 2040.