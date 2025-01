Beppe Grillo sfida Papa Francesco sui migranti: «Altro che accogliere tutti, lui apriva la Porta Santa e lì moriva di freddo una senzatetto»

Il fondatore del M5s polemico col Vaticano: «Non c'è Giubileo autentico senza che nessuno sia lasciato indietro»

Sarà davvero la rivincita degli ultimi, come vorrebbe Papa Francesco, il Giubileo che si è appena aperto? Le premesse appaiono tutt’altro che incoraggianti, polemizza oggi un critico inusuale: Beppe Grillo. L’ormai ex Garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato oggi sul suo blog una riflessione che pare una ditata in un occhio al Pontefice. «Il 24 dicembre 2024, mentre si apriva la Porta Santa in via della Conciliazione a Roma, una donna anziana senza fissa dimora è stata trovata priva di vita alle 3:30, al civico 14 di via della Conciliazione, nelle vicinanze della Basilica di San Pietro», riporta Grillo. Una notizia utile a suo dire a riportare l’attenzione sul dramma dei senzatetto, «trascurati e dimenticati, anche nella morte». Per il freddo e per altre cause comunque legate alla loro emarginazione ne muoiono in Italia 30 al mese, secondo i dati della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. Bilancio già di per sé intollerabile. Ma che nella forma presa alla vigilia di Natale riveste un senso paradossale, profetico: «Morire davanti alla Porta Santa appena aperta è un simbolo potente della nostra ipocrisia collettiva», graffia Grillo.

L’attacco al Papa sull’accoglienza

Ma che c’entra con tutto ciò Papa Francesco, coincidenza spazio-temporale a parte? Lo spiega l’ex comico a chiusura del suo post. «Nel 2025, la vera sfida non sarà accogliere chi arriva da lontano, ma tendere la mano a chi è già qui, dimenticato e invisibile. Non c’è giubileo autentico senza che nessuno sia lasciato indietro». Come a dire: Bergoglio la smetta di pontificare (appunto) sull’accoglienza indiscriminata dei migranti, quando sotto i suoi occhi gli ultimi già muoiono nell’indifferenza generale. Chissà se è la stessa linea del Movimento ormai guidato al 100% da Giuseppe Conte. Che sulla gestione dell’immigrazione ha sempre ospitato al suo interno linee diverse, con una sintesi al limite dell’impossibile.

