A Mar-a-Lago non si è parlato solo di dazi e Ucraina: spunta l’argomento Starlink per l’Italia

Il Messaggero anticipa alcuni passaggi dell'incontro tra la premier e Trump e anticipa che sul colosso dei satelliti sono ripartite le trattative. Ecco dove la società del miliardario sudafricano potrebbe esser coinvolta nel nostro paese

Nell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Donald Trump si è parlato di tanti temi. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero in un pezzo a firma di Francesco Bechis, gli argomenti sono stati molteplici, dai dazi commerciali, passando per il conflitto russo ucraino fino anche alla società di Elon Musk, Starlink. Dato che a cena era presente anche un commensale d’eccezione, Musk stesso, si è parlato anche del colosso dei satelliti in mano all’imprenditore miliardario sudafricano che ha mire verso il nostro Paese.

President-Elect Donald J. Trump met with Italian Prime Minister Giorgia Meloni tonight at Mar-a-Lago pic.twitter.com/K3Zpdcjiy0 — America (@america) January 5, 2025

Cinque degli oltre seimila satelliti Starlink in orbita garantiscono l’accesso ad internet veloce in Italia, connettendo circa 40mila famiglie. Ma si vorrebbe allargare la platea. Non ha aiutato l’inchiesta della Procura di Roma per corruzione e turbativa d’asta su alcuni appalti Sogei, società pubblica dell’informazione controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze. Ma le trattative, riporta il quotidiano, sono ripartite. Il sottosegretario all’Innovazione digitale Alessio Butti starebbe valutando il coinvolgimento della società di Musk nel piano Italia a 1 giga per portare internet nelle aree remote, dove provvedere con infrastrutture ad hoc è sia difficile ma comporta anche delle tempistiche maggiori. Ieri il referente italiano di Musk, Andrea Stroppa è tornato sull’argomento: «Leggo di continuo che il governo è fra le braccia di Musk. Mi dite uno, ma dico un accordo, agevolazione, aiuto o qualunque cosa a Musk o a una delle sue aziende?».

(in copertina un meme generato con la IA diffuso ieri da Andrea Stroppa su X)